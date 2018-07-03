РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Во вторник днем в подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров, причиной затора могло послужить ДТП, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 11:55, на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от СПК «Березки-2» (Сельскохозяйственный производственный кооператив - ред.) до автобусной остановки «Поворот на Романцево» в обе стороны. Средняя скорость движения на данном участке от 15 до 30 километров в час.

Также отмечается, что у поворота в сторону села Сынково произошло ДТП, которое, возможно, и могло стать причиной затора.