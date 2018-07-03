РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. В подмосковном Королеве 6 июля состоится заседание координационного совета города, на котором будут подведены промежуточные итоги благоустройства дворовых территорий, сообщил первый заместитель руководителя администрации города Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

Заседание состоится в деловом и культурном центре «Костино» 6 июля в 14:30. Регистрация участников начнется в 14:00.

«В ходе мероприятия члены совета подведут промежуточные итоги благоустройства дворовых территорий. Также обсудим концепцию организации раздельного сбора мусора и введение системы «Электронный талон», подготовку к началу нового отопительного сезона», - написал Даниленко.

Ознакомиться с подробной повесткой заседания жители города могут на сайте координационного совета Королева.