РИАМО - 3 июл. В районе Ховрино на севере Москвы построят жилой комплекс с торговым центром, дошкольным образовательным учреждением, фитнес-центром и автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проект строительства многофункционального жилого комплекса, состоящего из четырех жилых корпусов на улице Дыбенко, владение 7/1.

«На севере столицы в двух минутах от станции метро «Ховрино» появится многофункциональный жилой комплекс. Он будет состоять из четырех 33-этажных корпусов, объединенных общим трехэтажным стилобатом, где разместятся торговый центр, кафе, учреждение детского дополнительного образования, фитнес, магазины продовольственных и непродовольственных товаров», – сказал глава комитета Валерий Леонов.

В составе запроектированного жилого комплекса появятся 1 225 квартир различной площади и конфигурации. Кроме того, в стилобатной части жилого комплекса разместится двухуровневая подземная автостоянка с кладовыми для жильцов и другими вспомогательными помещениями.

Также в рамках проекта появится учреждение детского дополнительного образования (ДДО), рассчитанное на 50 мест. Обучение в организации рассчитано на реализацию образовательной программы в группах кратковременного пребывания до пяти часов в день.

На третьем этаже стилобатной части расположится фитнес-центр с залами студийного тренинга, групповых тренировок и силовых тренажеров. Для взрослых появится бассейн, а для детей в спорткомплексе запроектированы зал хореографии и помещение для игр.

В самом торговом центре с первого по третий этаж стилобата разместятся магазины непродовольственных товаров. Продовольственные магазины запроектированы на первом этаже стилобата. Кроме того, в рамках проекта появятся рестораны, кафе, фудкорт и бар.

В рамках благоустройства прилегающей к многофункциональному комплексу территории запланировано размещение проезда и тротуаров, устройство м, площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установка малых архитектурных форм, высадка зеленых насаждений и газонов.