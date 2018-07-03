РИАМО – 3 июл. Самолет авиакомпании «Таджик Эйр» разгерметизировался при выполнении рейса Москва – Худжанд, пассажиры не пострадали и находятся в столичной гостинице, вылететь в Худжанд они смогут вечером во вторник другим самолетом, сообщает «Интерфакс».

«Boeing 737-300 прибыл сегодня утром в Душанбе пустым, пассажиры находятся в гостинице в Москве. Они прибудут на борту Boeing 767-300 рейсом 646. Вылет из «Домодедова» в 23:05, прибытие в Худжанд ожидается в 5:20», – сообщил пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

По его словам, самолет в настоящее время осматривают специалисты технической службы, решение о дальнейшей эксплуатации лайнера будет принято по итогам детального технического осмотра воздушного судна.

Накануне из-за разгерметизации салона авиалайнер «Таджик Эйр» Boeing 737-300, на борту которого находились 142 пассажира и семь членов экипажа, вернулся в аэропорт «Домодедово». Всех пассажиров рейса разместили в гостинице и обеспечили питанием.