РИАМО - 3 июл. Ежегодно в бюджете Московской области будет предусмотрено 4,1 миллиарда рублей на предоставление пенсионерам бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Все необходимые законодательные изменения будут внесены в течение июля месяца, чтобы уже с 1 августа этого года 1,2 миллиона жителей Московской области смогли бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте из области в столицу и обратно. Речь идет о дополнительных расходах бюджета региона: порядка 4,1 миллиарда рублей ежегодно», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении льготы – очень знаковое и долгожданное для всех.

«Мы долго к этому шли, проделана большая работа по оптимизации усилий финансово-экономического блока, за несколько лет бюджет региона показал уверенный рост, в том числе и от постоянно увеличивающихся потоков налоговых поступлений за счет появления новых крупных налогоплательщиков в лице передовых инвестиционных и производственных компаний. Все это позволило наконец решить вопрос, с которым и к правительству, и к депутатам всех уровней, в том числе и регионального парламента, неоднократно обращались жители Московской области», - пояснил Брынцалов.

При этом право бесплатного проезда в электричках получат не только пенсионеры.

«Список категорий граждан, которые смогут воспользоваться бесплатным проездом, будет расширен – тут мы постарались учесть все запросы наших избирателей», - отметил спикер Мособлдумы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы. Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года.

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