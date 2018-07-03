РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 3 июл. Жители городского округа Орехово-Зуево могут пройти диспансеризацию 7 июля в поликлинике №1 на улице Шулайкиной, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевской ЦГБ.

«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет в субботу, 7 июля, с 8:30 до 13:00 в поликлинике №1 по адресу: Орехово-Зуево, улица Шулайкиной, дом №3», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, за один день каждый сможет пройти положенное по программе медицинское обследование.

Если вам больше 21 года и ваш возраст делится на 3: 21, 24, 27, 30, 33 года и так далее, — приходите 7 июля в поликлинику на диспансеризацию. Обследование проводится бесплатно. Не забудьте захватить полис ОМС и паспорт.