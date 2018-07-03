РИАМО - 3 июл. С начала 2018 года Центр организации дорожного движения направил в префектуры Москвы более 100 адресов, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «ЦОДД».

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы на постоянной основе следит за состоянием объектов транспортной инфраструктуры – дорожными знаками и светофорами. С начала года (2018 года – ред.) ЦОДД направил в столичные префектуры 32 заявки по 120 адресам, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями», – говорится в сообщении.

По словам руководителя дирекции по эксплуатации и строительству Центра организации дорожного движения правительства Москвы Андрея Алексеева, дорожные знаки и светофоры должны быть всегда заметны на дорогах, так как это прежде всего безопасность жителей города. В весенне-летний период ЦОДД усиливает работу по оперативному устранению ситуаций, когда знаки и светофоры закрыты листвой деревьев.

Кронирование деревьев производят префектуры округов. Любой житель может оставить заявку на дорожный знак или светофорный объект, закрытый листвой по номеру контакт-центра «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54, через электронную приемную на Едином транспортном портале, на портале «Наш город», в социальных сетях ЦОДД или обратиться напрямую в Префектуру своего округа.