РИАМО - 3 июл. Семь из восьми проблемных домов обанкротившегося застройщика «СУ-155» ввели в эксплуатацию в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы компании «РК Строй».

«Седьмой дом «СУ-155», расположенный в микрорайоне 8, корпус 27А получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Документ выдан министерством строительного комплекса Московской области 29 июня. Уже совсем скоро 185 участников долевого строительства смогут начать обустройство своих долгожданных квартир», – говорится в сообщении.

Кроме того, готовится к вводу в эксплуатацию последний, восьмой объект «СУ-155» в 8-ом микрорайоне, корпус 4. В настоящий момент на объекте идет итоговая проверка, по результатам которой будет получено заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС).

Планируемый срок ввода в эксплуатацию корпуса 4 – июль 2018 года. После сдачи дома, новоселье в нем сможет отпраздновать 131 дольщик.

Всего в городе Одинцово группа компаний «СУ-155» остановила строительство восьми многоэтажных жилых домов, 1 730 дольщиков оказались обманутыми.

По поручению правительства РФ государственный банк «Российский капитал» осуществляет финансирование завершения строительства объектов группы компаний «СУ-155». На сегодняшний день на достройку восьми домов выделено 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, дочерняя структура банка – компания «РК Строй» – контролирует завершение строительства одинцовских объектов и следит за качеством выполненных работ.