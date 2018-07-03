РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Подрядная организация планирует завершить капитальный ремонт кровли в одном из домов на улице Маштакова в Подольске к 5 июля, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор подрядной организации ООО «Комплексстрой» Георгий Зобнин.

Во вторник представители администрации, совета депутатов округа и помощники депутата Мособлдумы Павла Максимовича проинспектировали ход капитального ремонта в многоквартирном доме №13 на улице Маштакова. В проверке принял участие и представитель подрядной организации.

«В данном доме по программе капитального ремонта ремонтируется кровля, которая ранее была в ужасном состоянии. На сегодняшний день работы завершены на 98%, а полностью их завершить планируется к 5 июля. Работы были выполнены с высоким качеством. К ним мы приступили чуть более месяца назад», - сказал Зобнин.

Он отметил, что помимо этого в многоквартирном доме были заменены и инженерные сети. Всего на ремонт кровли было затрачено около 2 миллионов рублей, а на ремонт внутренних инженерных сетей около 1 миллиона рублей.

«Мы проинспектировали готовность капитального ремонта кровли в данном доме. Результатами ремонта и выполненных работ довольны. Данные мероприятия мы проводим на регулярной основе, и всего в текущем году по Подольску запланировано более 140 объектов, которые мы планируем проконтролировать», - сказал помощник депутата Мособлдумы Максимовича Алексей Большаков.