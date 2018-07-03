РИАМО - 3 июл. Станцию «Рубцовская» Большой кольцевой линии московского метро спроектируют в современном стиле хай-тек, для освещения будут использовать светодиоды, которые поместят в круглые формы, это придаст дополнительный объем облику станции, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Дизайн вестибюля и платформы станции «Рубцовская» выполнят в стиле хай-тек. Для освещения станции используют светодиоды, которые поместят в декоративные ниши в форме колец. Светящиеся круги–иллюминаторы создадут неповторимый стиль и придадут дополнительный объем всему облику станции», – сказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Вход в наземный вестибюль станции «Рубцовская» будет полностью прозрачным, а его фасад покроют перфорированными панелями, это создаст иллюзию трехмерного пространства.

Еще одной архитектурной особенностью новой станции станут дизайнерские вентиляционные киоски в виде геометрических фигур, которые установят рядом со входом.

«Меньше всего они будут похожи на инженерно-технические сооружения. Скорее их облик напомнит скульптуры, объекты современного искусства, которые гармонично вписались в городскую среду», – добавил Кузнецов.

Как ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, открытие станции «Рубцовская» запланировано на 2019 год.

Станция «Рубцовская» улучшит транспортную доступность района Басманный, разгрузит центральные узлы московского метро и северные участки Калининской, Арбатско-Покровской и Сокольнической линий подземки. В час пик станция сможет перевозить 33,7 тысячи человек.

Со станции «Рубцовская» пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро, а также перейти на одноименную платформу Казанского направления Московской железной дороги.