РИАМО - 3 июл. В Подмосковье Пушкинский, Лотошинский и Щелковский районы Подмосковья находятся в красной зоне по реализации программы «Чистая вода», сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«У нас есть лидеры - Рошаль, Павловский Посад, Талдомский городской округ, Сергиево-Посадский район, которые в соответствии с дорожными картами выполняют все работы и сдают объекты. И есть муниципалитеты в красной зоне - это Пушкинский район, Фрязино, Жуковский, а также Лотошинский и Щелковский районы», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в целом программа реализуется по графику.

«Программа «Чистая вода» реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Ключевые задачи этого года – микрорайон Железнодорожный в Балашихе, Ногинск», - уточнил министр.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.