РИАМО - 3 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения с августа этого года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: почетные доноры СССР, России и Московской области; родители и другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет», - говорится в сообщении.

Также право бесплатного проезда распространится на одного из родителей в многодетной семье, одного из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающих ребенка-сироту в возрасте 18 лет.

«Мы с мэром Москвы приняли совместное решение: с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области. Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта», - сказал Воробьев.

Губернатор также отметил, что, кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.

Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года.

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