РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. В подмосковном Королеве прошла церемония вручения дипломов выпускникам Технологического университета, более 500 человек получили документы о завершении обучения, сообщается в аккаунте университета в Instagram.

Церемония состоялась 2 июля, на ней присутствовал глава Королева Александр Ходырев, а также представители градообразующих предприятий наукограда и предприятий-партнеров университета.

«Дипломы о высшем образовании получили более 500 бакалавров, специалистов и магистров. 150 из них получили дипломы с «отличием». Поздравляем наших выпускников с окончанием обучения и желаем им успешно применять знания, полученные в стенах родного вуза, на рабочих местах!» – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году Технологический университет выпустил из своих стен 983 высококлассных специалиста разных уровней образования.