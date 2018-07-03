РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Центральный парк в Королеве полностью закроют для посещения с 9 июля по 30 августа из-за реконструкции, написал в своем аккаунте в Instagram руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В 2018 году продолжается масштабное обновление центрального парка, в ходе которого на территории появятся новые площадки для игр и спорта, зоны отдыха, озеленение, малые архитектурные формы.

«Сообщаю, что с 9 июля по 30 августа Центральный парк у ЦДК им. М.И. Калинина будет полностью закрыт для посещений в связи с реконструкцией. Напомню, в этом (2018 году – ред.) году мы продолжаем масштабное обновление парка, максимально долго работы велись при локальных ограничениях прохода, однако жители пожаловались, что дети пробираются на участки производства работ», – написал Копцик.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия города работы ведутся не только в парке, где рабочие в настоящий момент восстанавливают летний кинотеатр, благоустраивают зону для аттракционов и веревочного парка.

Полным ходом идут работы на центральной площади перед ЦДК имени Калинина. Работы там также планируют завершить в августе, а площадь будут открывать 1 сентября.

Благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.