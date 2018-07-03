РИАМО - 3 июл. Из бюджета Москвы в 2018 году выделят 1 миллиард рублей в рамках масштабной программы строительства и реконструкции дорог к СНТ на территории Подмосковья, в этом году планируется привести в порядок около 160 километров дорожного полотна, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Для улучшения транспортной доступности садоводов, в том числе жителей столицы, к своим участкам, мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о финансировании работ по строительству и реконструкции подъездных дорог к садовым товариществам на территории Московской области. На эти цели в период 2018-2020 годов из бюджета столицы будет выделено 3,3 миллиарда рублей.

«Предложения и обращения от садоводов, причем как москвичей, так и жителей Подмосковья, поступают через областные муниципалитеты и Союз садоводов. 1 миллиард рублей выделят в текущем году. Эти деньги в 2018 году пойдут на реконструкцию порядка 150-160 километров дорог», – сказал Жидкин.

По его словам, эти километры обеспечат нормальный подъезд, в том числе и общественного транспорта, к почти 95 тысячам садовых участков, причем более 65 тысяч участков из них принадлежат москвичам.

«Всего к концу 2020 года планируется построить и отремонтировать свыше 400 километров таких дорог», – отметил Жидкин.