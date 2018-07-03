РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Дети-сироты из подмосковной Балашихи могут заселиться в 22 однокомнатные квартиры в новостройках, ключи ребята получат до конца лета, сообщила начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по горокругу Балашиха Ирина Киоса.

«В 2018 году мы уже приобрели 22 квартиры в Балашихе в микрорайоне Сакраменто для детей-сирот. По инициативе главы Балашихи Сергея Юрова квартиры приобретались только в новостройках. Ключи 22 сиротам планируем вручить до конца лета (2018 года – ред.)», – сказала Киоса.

Новые квартиры вместе с Киосой осмотрели четверо из детей-сирот. Жилье им понравилось. В противном случае они имеют право написать заявление и поменять предоставленную им квартиру.

«Я очень довольна квартирой: планировка хорошая, хороший ремонт. Здорово. Ждала жилье всего полгода. Первым делом будут закупать мебель. До работы отсюда добираться легко», – сказала сирота из Балашихи Ксения Каткова.

В 2018 году квартирами планируется обеспечить 35 детей-сирот Балашихи. Всего в списке на получение жилья находится 89 человек от 14 до 18 лет. Им будут предоставлены однокомнатные квартиры с ремонтом общей площадью около 40 квадратных метров.