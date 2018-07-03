РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В футбольный клуб подмосковных Люберец во вторник перешел новый центральный защитник, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

«ФК «Люберцы» приветствует в своем составе центрального защитника Павла Клюкина. Желаем Павлу скорейшей адаптации в нашей команде, успехов и новых побед», – говорится в сообщении.

Ранее Клюкин играл за дубль команды «Урал» Екатеринбурга, а также в клубах «Металлург-Кузбасс» Новокузнецка, «Кузбасс» Кемерова, «Смена» Комсомольска-на-Амуре, «Орел» из одноименного города. Также он выступал за команды «Биолог-Новокубанск» и «Серпухов».