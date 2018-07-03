РИАМО - 3 июл. По итогам рейдов за первый месяц купального сезона в Подмосковье инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выявили четыре необорудованных места массового отдыха людей у воды, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подмосковье продолжается месячник безопасности на водных объектах. С начала купального сезона инспекторами ГИМС совместно с представителями МВД, спасательных служб муниципальных образований и других организаций проведено 506 патрулирований.

«В настоящее время выявлено четыре необорудованных места массового отдыха людей у воды. В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендательные письма для принятия мер, направленных на обеспечение безопасности на водных объектах и проведение превентивных мероприятий по недопущению травматизма и гибели людей, особенно детей», – говорится в сообщении.

Рейды проводятся для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на водных объектах, предупреждения несчастных случаев на воде, а также для выявления неорганизованных мест массового отдыха людей на воде.

Кроме того, инспекторы ГИМС ведут активную работу по контролю за использованием маломерных судов и баз для их стоянок. Особое внимание уделяется соблюдению правил плавания маломерных судов вблизи пляжей и мест массового отдыха у воды. С начала купального сезона по этому направлению выявлено 75 административных правонарушений.

Также в дни летних каникул на территории Московской области проводится всероссийская акция «Научись плавать». С начала купального сезона в акции приняли участие 506 образовательных организаций и 24595 детей из числа жителей Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет. В акции активно участвуют органы власти, другие уполномоченные лица и заинтересованные общественные объединения и организации. Для тренировок привлекаются профессиональные инструкторы.