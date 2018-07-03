РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Экстремалы из подмосковного Подольска на квадроциклах планируют подняться на гору Воттоваара в Республике Карелия в ходе экспедиции «Загадочная Карелия», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель клуба «Bizon» Кирилл Бородин.

Члены подольского клуба любителей мототехники «Bizon» неоднократно совершали экспедиции по городам России. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края. Также они регулярно участвуют в гонках на квадроциклах и в городских мероприятиях. В этом году экстремалы отправились в экспедицию «Загадочная Карелия». Из Подольска они стартовали поочередно с 27 по 28 июня и до республики добирались на автомобилях. На маршрут экспедиции они вышли 1 июля.

«За вчерашний день (2 июля – ред.) мы прошли даже больше, чем планировали – 210 километров. В основном на пути у нас были грунтовые дороги, помимо этого мы заезжали на озера, посетили город Суоярви, поселок Гимолы. Сегодня (3 июля – ред.) в планах движение на гору Воттоваара и преодоление еще 100 километров», – сказал Бородин.

Подольские экстремалы уже посетили водопад Белые мосты, а также преодолели лесные дороги и бездорожье.

Горпортал «РИАМО в Подольске» является информационным партнером экспедиции.