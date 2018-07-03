РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 июл. Исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев 6 июля проведет личный прием для жителей Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Шестого июля исполняющий обязанности начальника отдела национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Денис Медведев проведет личный прием. Денис Геннадьевич ответит на все вопросы жителей нашего города, относящиеся к компетенции органов внутренних дел. Прием продлится два часа – с 16:00 до 18:00», – сказала Еруновская.

Данное мероприятие состоится в здании УМВД России по Королеву по адресу: проспект Королева, дом №6Д. Чтобы посетить прием, необходимо записаться по телефонам: 8(495)511-51-00 и 8(495)511-36-52.

Последний прием в Королеве прошел 1 июня.