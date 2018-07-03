РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Во вторник утром в подмосковном Подольске на улице Циолковского пожарные потушили загоревшуюся машину, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел во вторник рано утром на улице Циолковского у дома №15А.

«Я живу в соседнем доме и сегодня в 3:20 (3 июля – ред.) услышал гул машин. Когда вышел на улицу, то увидел, что горит Mazda. Жители начали будить соседей, чтобы они отогнали свои машины, а также пытались потушить огонь собственными силами. К приезду пожарных они успели сбить основное пламя», – сказал очевидец.

Он отметил, что возгорание сотрудники пожарной охраны ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.