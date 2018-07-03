РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Жители Подольска 13 июля смогут задать вопросы начальнику следственного управления МВД России по Подольску Элле Корнейчук во время приема граждан, который будет проходить с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 13 июля. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Мероприятие будет проходить в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.