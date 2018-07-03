РИАМО - 3 июл. Более 2,5 тысяч кустарниковых роз украсили столичные клумбы, комплекс городского хозяйства продолжает работы по цветочному оформлению города, сообщил РИАМО во вторник заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

На сегодняшний день специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» дополнительно оформили многолетними цветами 11 клумб.

«Столичные клумбы, в том числе на Каширском шоссе, проспекте Андропова и Аллее героев космоса, а также на территории больницы имени Н.И. Пирогова и НИИ Склифосовского, украсили более 2,5 тысяч кустарниковых роз различных цветов и оттенков: белые, желтые, красные, кремовые», – сказал Бирюков.

Он добавил, что отличительная особенность данного сорта растений – длинный и обильный период цветения, а также яркий аромат. Цветники с многолетними растениями раскинулись на площади 28 тысяч квадратных метров, из них клумбы с розами занимают только 1,5 тысячи квадратных метров, но именно они самые любимые у москвичей.

«Чтобы в течение всего летнего периода цветники не теряли эстетической привлекательности, ведутся работы по дополнительной высадке многолетних цветов. Уход за растениями продолжается на протяжении всего сезона. Это сложный технологический процесс, требующий от специалистов профильных знаний и опыта», – сказал заммэра.

По его словам, при благоприятной положительной температуре растения поливают около 150 раз за сезон. Работы проводятся ежедневно в утренние и вечерние часы.

«В сухую и жаркую погоду частота поливов увеличивается. Кроме того, на протяжении всего периода цветения особое внимание уделяется почве: ее рыхлят и пропалывают», – отметил Бирюков.

Он также сообщил, что на зиму же у многолетников срезают все побеги и листья на высоте от шести до 12 сантиметров от земли.