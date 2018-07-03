РИАМО - 3 июл. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой и одобрением проекта планировки территории улицы местного значения с организацией движения общественного транспорта по маршруту «поселок Воскресенское – улица Центральная – СНТ «Бархатная роща», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В рамках проекта планировки предусмотрено строительство разворотного кольца. Планируется, что его протяженность составит 530 метров, ширина проезжей части – 3,5 метра и тротуара – 2 метра. Движение на данной дороге будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.

«Строительство разворотного кольца позволит создать в поселке Воскресенское новые маршруты наземного городского транспорта и обеспечить его жителям комфортный доступ к объектам культурно-бытового назначения», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания, добавил он.

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