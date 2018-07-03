РИАМО – 3 июл. В России вступили в силу изменения в закон о вождении в пьяном виде, согласно которым теперь можно определять степень опьянения человека за рулем с помощью анализа крови, сообщает во вторник Газета.ru.

«Согласно новому закону, в случае, если в крови водителя будет обнаружено как минимум 0,3 грамма спирта на литр, это послужит основанием для административной ответственности», – уточняется в материале.

Ранее, согласно закону, степень опьянения водителя можно было определять только при помощи алкотестера. Поправки не отменяют эту норму, новые правила могут использоваться вместе с предыдущими.

«Определение степени алкогольного опьянения по анализу крови должно помочь в ситуациях, когда водитель находится в бессознательном состоянии после аварии. Также, согласно закону, у водителей и сотрудников правоохранительных органов теперь есть альтернатива алкотестеру», – добавляется в публикации.