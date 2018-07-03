РИАМО - 3 июл. Новые развороты на Севастопольском проспекте сократили путь для автомобилей, съезжающих с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Малую Тульскую улицу или к домам на нечетной стороне Загородного шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На Севастопольском проспекте изменили организацию дорожного движения. Возле пешеходного перехода вместо шести полос шириной 3,75–4,5 метра нанесли семь полос по 3,25–3,5 метра. За счет этого удалось организовать два разворота в направлении из центра в центр и из области в область», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, на транспортную загруженность проспекта нововведение не повлияло, так как развернуться можно в фазе светофора, когда дорогу переходят пешеходы.

«Разворот из центра сократил путь на один – полтора километра для съезжающих с внешней стороны ТТК на Малую Тульскую улицу или к домам на нечетной стороне Загородного шоссе. Раньше съезжать приходилось через несколько светофоров и левый поворот на Загородном шоссе либо через удаленный разворот у торгового центра», – сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, после изменения организации дорожного движения на Севастопольском проспекте новыми разворотами стали пользоваться по два-три автомобилиста каждый светофорный цикл. Разворот из области в область удобен водителям, выезжающим из торгового центра в сторону области и подъезжающим к станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская. Ранее для такого разворота нужно было проехать на три километра больше.

«Ожидаем, что горожане станут пользоваться разворотами чаще, когда маршрут появится в автомобильных навигаторах. Через новый разворот можно также объезжать съезд с Третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе, где часто затруднено движение», – добавил Ликсутов.

Всего за восемь лет было введено не менее 30 новых разворотов и левых поворотов, в том числе на Ленинском проспекте, улице Сергия Радонежского, Липецкой, Профсоюзной и Широкой улицах, Хорошевском шоссе, 6-й Радиальной улице, в Остаповском проезде. В ближайшие два года планируется ввести еще не менее 10 разворотов, заключается на сайте.