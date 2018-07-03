РИАМО - 3 июл. Оборот розничной торговли в Московской области в январе-мае 2018 года превысил 880 миллиардов рублей, что на 6,3% превышает уровень пяти месяцев 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«Оборот розничной торговли в мае 2018 года составил 191,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 107,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2018 года – 881,2 миллиарда рублей, и 106,3%», - отмечается в сообщении.

При этом оборот розничной торговли в мае 2018 года по сравнению с апрелем увеличился на 2,6%.

В январе-мае 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. В январе-мае 2018 года оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 72,7%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-мае 2018 года составил 46%, непродовольственных товаров – 54%.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года из продовольственных товаров увеличилась реализация мяса домашней птицы (на 8,3%), консервов молочных сухих сублимированных (на 8,2%); в специализированных магазинах – консервов из мяса и мяса птицы (на 12,9%), продуктов из мяса и мяса птицы (на 11,9%). Из непродовольственных товаров возросла продажа строительных материалов (на 33,5%); в специализированных магазинах – изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий (на 21,4%), мебели (на 14,5%).

При этом увеличились запасы мяса животных (на 33%), муки (на 32,1%), свежих фруктов на (25,2%), мяса домашней птицы (на 20,1%); в специализированных магазинах – сахара (на 11%). Из непродовольственных товаров выросли запасы мобильных телефонов (на 10,2%), в специализированных магазинах – изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий (на 14,9%).