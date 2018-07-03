РИАМО - 3 июл. Транспортные карты «Тройка» с дизайном в честь 90-летия парка Горького появились в кассах на станции «Парк культуры» Кольцевой линии столичного метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году парк Горького отмечает юбилей, и мы решили напомнить пассажирам о годовщине открытия одного из самых крупных и известных парков Москвы, с которым связаны названия сразу двух станций Кольцевой и Сокольнической линий метро. К празднику мы приготовили 10 тысяч карт «Тройка» со специальным тематическим дизайном», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Лицевая сторона проездного билета оформлена в лавандовом оттенке, а оборотная сторона карты выполнена в бирюзовом цвете.

«Дизайн карты к 90-летию разработала креативная команда парка Горького. На лицевой стороне карты «Тройка» изображен логотип «go парк Горького». Цифры 9 и 0 превратились в призыв и девиз этого лета — английский глагол go», — сказала директор парка Марина Люльчук.

Как отмечается на сайте парка Горького, его история начинается с 1923 года, когда вся «городская пустопорожняя земля» вошла в состав территории 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. В 1928 году президиум Моссовета принял решение об устройстве на территории бывшей выставки парка культуры и отдыха. Парк открылся 12 августа 1928 года.