РИАМО - 3 июл. Специалисты демонтируют бетонные фигуры на доме №30 на пересечении Ленинского проспекта и площади Гагарина, после этого их отправят в реставрационные мастерские, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началась реставрация 16 скульптур воинов-победителей и славящих победу девушек, украшающих дом 30, расположенный на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Здание также известно, как «Дом у Калужской заставы», – говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, речь идет о спасении очень важной для столицы скульптурной композиции, которая олицетворяет победу советского народа в Великой Отечественной войне.

«Бетонные фигуры находятся в аварийном состоянии. Сейчас для того, чтобы их сохранить, специалисты прямо на месте тщательно снимают силиконовые формы. Затем последуют аккуратный демонтаж и перевозка фрагментов в реставрационную мастерскую», – сказал Емельянов.

Как добавляется в материале, скульптурную композицию на доме у Калужской заставы признали объектом культурного наследия в августе 2017 года. Фигуры изготовили в мастерской Александра Громова в конце 1940-х годов.

«Их устанавливали на галерее дома не одномоментно. Сначала достроили и украсили лепным декором башню. Далее поставили обелиски среднего яруса. Вслед за этим на кровле разместили постаменты 16 парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. Затем установили четыре ростовые фигуры воинов и девушек», – сообщается на сайте.

Фигуры девушек «стоят» в гимнастерках, перехваченных армейским ремнем, в высоких сапогах и в юбках по колено. Двое юношей также одеты в гимнастерку, высокие сапоги и брюки-галифе. На головах солдат каски, в руках они держат автоматы. На плечах у юношей и девушек изображена плащ-палатка.

«На верхнем ярусе зрителям открывается другая картина. Здесь стоят шесть девушек в легких летних платьях с развевающимися на ветру волосами и шесть солдат с заломленными на бок пилотками и стоящими в ногах автоматами», – говорится в материале.

Развитие Москвы по генплану 1935 года предполагало значительное расширение Большой Калужской улицы, переименованной сейчас в Ленинский проспект. Здесь планировалось возвести новые восьмиэтажные дома, а площадь Калужская застава (ныне площадь Гагарина) должна была стать местом для триумфального въезда в столицу. Для этого в Ленинграде подготовили проект, но реализовать его помешала Великая Отечественная война.

«Из двух симметричных корпусов в 1939–1941 годах возвели лишь часть дома 37 и дом 30. Строительство продолжилось только после войны. Авторами проекта стали архитекторы Евгений Левинсон и Игорь Фомин. Оформление фасадов, декор ворот и балконных решеток сохранены от довоенного проекта. В послевоенное время изменили только скульптурное убранство башни и северного корпуса», – заключается на сайте.