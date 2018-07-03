РИАМО - 3 июл. Переменная облачность с кратковременным дождем ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, воздух днем прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня ожидается неустойчивая летняя погода с температурным режимом, соответствующим климатической норме. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 21-23 градуса, по области - 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление значительно не изменится и будет соответствовать нормальному, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Геомагнитный фон во вторник будет спокойный.

Синоптики отметили, что в целом такая погода вполне благоприятна для большинства людей и заметных метеопатических реакций вызвать не должна.

«Летний период является наиболее благоприятным для метеозависимых людей, а дозированное использование природных факторов - терренкуров, водных, солнечных и воздушных процедур - станет природным тренингом для организма, окажет благоприятное влияние на иммунитет, нервную систему, повысит защитные силы организма», - заключается в сообщении.