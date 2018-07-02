РИАМО – 2 июл. Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в нападении на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана Жаслана Кудайбергенова, сообщает в понедельник ТАСС.

Днем 29 июня на территории главного корпуса вуза он ранил ножом в спину преподавателя, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Жаслана Кудайбергенова в виде заключения под стражу», - сказала она.

Срок ареста установлен до 30 августа.

Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ за неуспеваемость и неуплату обучения.