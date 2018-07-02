РИАМО - 2 июл. Двое из пяти пострадавших в ДТП на трассе в подмосковном городском округе Орехово-Зуево находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Дне в понедельник в городском округе Орехово-Зуево на 35 километре автодороги Ликино-Дулево - Шатура произошло столкновение двух транспортных средств, в результате ДТП пострадало пять человек.

«Два пациента доставлены бригадой скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести в Егорьевский травмоцентр, трое пострадавших с ушибами мягких тканей поступили в Шатурскую ЦРБ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая медицинская помощь.