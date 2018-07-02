РИАМО - 2 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали в фан-зоне при просмотре матча чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

«По итогам матча 1 июля при помощи системы на КПП БСА «Лужники» были выявлены четыре футбольных фаната, с которыми были проведена разъяснительная работа, после чего они были допущены на территорию стадиона. На входных группах фестиваля болельщиков система обнаружила совпадение изображения с камер с разыскиваемым гражданином, находящемся в федеральном розыске по обвинению в краже», - сказал собеседник агентства.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена.

Матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между национальными сборными командами Испании и России прошел без происшествий и чрезвычайных ситуаций. На матче в большой спортивной арены ОК «Лужники» присутствовало более 78 тысяч человек.

«В охране правопорядка на территории, прилегающей к стадиону, на контрольно-пропускных пунктах, а также на самом стадионе был задействован наряд численностью 6 тысяч сотрудников, в том числе сотрудники полиции, ОМОН ГУ Росгвардии, военнослужащие ВНГ России. Во время подготовки и проведения футбольного матча на спортивной Арене «Лужники» и прилегающей территории за различные правонарушения были задержаны 32 человека», - уточнил представитель пресс-службы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.