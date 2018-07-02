РИАМО - 2 июл. В Ленинском районе Подмосковья отметили День молодежи праздником под девизом «Молодежь оффлайн», гости могли сразиться в разных видах спорта, поучаствовать в мастер-классах и послушать выступления артистов, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В этот раз одними из организаторов мероприятия выступили ребята из молодежного совета при главе Ленинского района, именно они были создателями главной идеи праздника. По словам ребят, очень много времени у них проходит в социальных сетях, поэтому на празднике они не предлагали отказаться от социальных сетей, а старались показать гостям, что есть хорошего в Сети и как это может быть реализовано в жизни», - отмечается в материале.

Стартовал День молодежи сразу на двух площадках – стадионе «Металлург» и на улице Фокина, где для гостей были организованы интерактивные площадки, игровые и спортивные программы-турниры по футболу, стритболу и бадминтону. Каждый желающий мог попробовать свои силы практически в любом виде спорта.

В Центральном парке города Видное волонтеры встретились с получателями услуг центра «Вера» и вместе поучаствовали в занятии по скандинавской ходьбе. Днем для самых юных горожан и их родителей в парке под веселые песни прошли интересные мастер-классы и викторины.

Во время вечерней программы на стадионе «Металлург» состоялось торжественное награждение руководителей домов культуры, молодежных подразделений и активистов территориальных советов молодежи. Они получили благодарности от депутата Государственной Думы РФ, грамоты и благодарности главы района.

Поздравили виновников торжества исполняющий обязанности главы Ленинского района Валерий Венцаль, заместитель председателя районного совета депутатов Ирина Архангельская, заместитель главы Видного Федор Шилов и исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Ольга Омарова.

«Молодость – это замечательный возраст, когда жизнь только-только открывает множество дорог. Это время надежд, поиска своего пути и прогрессивных идей, а главное — время, когда все кажется возможным. Я желаю нашей молодежи удачи во всех начинаниях, любви и счастья! Пусть осуществятся самые смелые мечты», - сказал Венцаль.

По традиции День молодежи завершился концертом с участием творческих коллективов Ленинского района, кульминацией праздника стал красочный фейерверк.