РИАМО - 3 июл. Показы конкурсной программы V Всемирного фестиваля уличного кино стартуют в парках Подмосковья со вторника, они продлятся до конца августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел установить мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В 2018 году юбилейный тур V Всемирного фестиваля уличного кино пройдет на 4,5 тысячах открытых площадках более чем в тысячи городах по всей планете. Он стартовал 2 июня и завершится 16 сентября.

«Третьего июля в парках Московской области в рамках проекта «Летний кинотеатр» стартуют показы конкурсной программы V Всемирного фестиваля уличного кино, которые продлятся до конца августа. Посетители подмосковных парков наравне со зрителями многих российских и зарубежных уличных площадок смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражки молодых российских режиссеров, созданные за последний год, и таким образом внести свой вклад в выбор победителя», - говорится в сообщении.

В каждом городе зрители будут голосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов, а организаторы – фиксировать уровень света и определять победителя. К сентябрю организаторы озвучат по-настоящему народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов-участников, общественными и культурными деятелями со всего мира.

По словам министра культуры региона Оксаны Косаревой, пять подмосковных площадок под открытым небом приняли решение поддержать V Всемирный фестиваль уличного кино: Музей-заповедник «Дмитровский кремль» (Дмитров), парк «Елочки» (Домодедово), зеленая зона Мемориала Славы (Королев), парк «Родина» (Талдом), парк при Центре досуга «Победа» (Зарайск).

«Все из них, кроме парка «Елочки», тем самым впервые присоединились и к масштабному областному проекту «Летний кинотеатр», в рамках которого проводятся показы конкурсной программы фестиваля уличного кино. Ожидается, что в июле зрителями фестивальной программы станут около 1,5 тысяч человек. В августе участниками фестиваля станут еще пять площадок», - сказала Косарева.

По словам министра, в Московской области проект проводится второй год подряд при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». В 2017 году участниками проекта стали 8 парков Подмосковья и около 2 тысяч зрителей.