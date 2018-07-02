РИАМО - 2 июл. Пять дворов комплексно благоустроили в подмосковной Балашихе с начала лета, там появились спортивная площадка, футбольное поле и площадка для волейбола, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В 2018 году в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворовых территорий вошло 47 дворов, 24 из них были отобраны голосованием на портале «Добродел», еще 23 – по обращениям жителей, поступившим в адрес главы городского округа.

«В рамках программы губернатора Андрея Воробьева с начала лета мы комплексно благоустроили пять дворовых территорий. Всего в работе находятся 34 двора. До конца лета приведем в порядок 47 дворов», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что во дворе на улице Аваирембаза установили детский комплекс с резиновым покрытием и современную спортивную площадку, выложили дорожки из брусчатки, заменили асфальтовое покрытие и обустроили новые парковки. В микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова, 6 по просьбам жителей обустроили новое футбольное поле с искусственным покрытием и установили площадку для волейбола.

По словам Юрова, на улице Ситникова у домов №№6 и 8 установили хоккейную коробку, во дворе дома №17 на улице Лесопарковой обустроили современную детскую площадку, а во дворе жилого комплекса «Радуга» заменили покрытие на площадке.

С 2014 года по программе губернатора Московской области по комплексному благоустройству дворов в Балашихе было благоустроено 213 дворовых территорий.