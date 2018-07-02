РИАМО - 2 июл. Госадмтехнадзор Московской области запустил в соцсетях хештег #ОхотаНаСвалку, сообщающий о свалках, за три дня его применили свыше 100 пользователей, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Для того, чтобы сделать Московскую область чище и красивее, пользователям соцсетей предлагается сообщать об обнаруженных свалках в социальных сетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter.

«За первые три дня работы хештега на призыв Госадмтехнадзора откликнулись 110 человек и прислали нам точные координаты и фотографии несанкционированных скоплений отходов. В основном это груды отходов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного хозяйства, а также навалы около контейнерных площадок», – сказала Витушева.

Она уточнила, что самыми активными охотниками оказались жители Щелковского района – от них поступило 17 сигналов, жители Пушкина, приславшие девять точек с нарушениями, а также жители Балашихи, приславшие восемь координат мусорных скоплений.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области, чтобы найденную свалку «поймали», необходимо указать как можно более точное ее местонахождение, (желательно с координатами), приложить фото с привязкой к местности и обязательно поставить хештег #ОхотаНаСвалку. Кроме того, можно оставлять координаты и информацию об обнаруженных свалках под специальными постами, которые размещаются в аккаунтах Госадмтехнадзора.

«Используя предоставленную жителями информацию, Госадмтехнадзор будет требовать от ответственных за содержание территории лиц незамедлительного устранения нарушения. Чем подробнее будет информация о месте свалки, тем меньше времени займет у инспекторов фиксация и поиск ответственных за территорию лиц, а также привлечение их к административной ответственности», – пояснила Витушева.