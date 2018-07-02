РИАМО - 2 июл. Рабочая группа, созданная Мосгоризбиркомом (МГИК), сформировала предварительный перечень мест, где технически можно разместить временные избирательные участки для проведения выборов мэра Москвы, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Основой для составления списка послужили предложения москвичей, которые они оставляли на портале mos.ru, а также направляли в адрес МГИК. Пожелания московских дачников собирали также сотрудники центров госуслуг «Мои документы»», – говорится в сообщении.

Кроме предложений москвичей, которым было бы удобно проголосовать на выборах мэра вне Москвы, также учитывались и другие важные критерии. На территории для размещения участка должны находиться не менее тысячи москвичей в радиусе двух километров; немаловажной является пешеходная и транспортная доступность участков.

Также на предложенном участке должна быть возможность выбрать помещение или площадку, где технически возможно установить модульную конструкцию, организовать видеонаблюдение и соблюсти другие критерии, которые помогут обеспечить полное соответствие участка требованиям выборного законодательства.

«Выработкой критериев для участков, осмотром предложенных площадок и формированием предварительного списка занималась рабочая группа Московской городской избирательной комиссии вместе с представителями «Голоса» и других общественных организаций. Активное участие также приняли члены СНТ и дачных товариществ, которые выразили желание стать наблюдателями на предстоящих выборах», – добавляется в сообщении.

Всего в центры предоставления госуслуг, МГИК и на портал mos.ru поступило более 15 тысяч предложений об открытии избирательных участков за пределами Москвы. Самыми массовыми стали заявки об открытии участков в Московской, Калужской, Тульской, Владимирской областях.