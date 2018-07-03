РИАМО - 3 июл. Межвузовский студенческий агротехнологический отряд «Деметра» начнет работу в Дмитровском округе Подмосковья со вторника, предпосылкой создания студенческого отряда стала потребность сельскохозяйственных предприятий региона в специалистах различных направлений.

«Деметра» - межвузовский студенческий сельскохозяйственный агротехнологический отряд, который будет работать на территории агрохолдинга «Дмитровские овощи» Дмитровского округа Московской области в период с 3 июля по 30 августа.

В течение двух месяцев 15 студентов из Волгоградского, Башкирского, Кубанского аграрных университетов, Тимирязевской сельхозакадемии, Вологодской молочно-хозяйственной академии будут трудиться в хозяйстве «Агрофирма «Бунятино» в качестве помощников мелиораторов, помощников зоотехников, механиков, трактористов, электромонтеров, помощника бухгалтера – каждый по тому направлению деятельности, по которому обучается в университете. Под этих ребят в хозяйстве созданы рабочие места, за каждым закреплен наставник.

Предпосылкой создания студенческого отряда стала потребность сельскохозяйственных предприятий Московской области в специалистах различных направлений.

В состав отряда вошли студенты, прошедшие отбор для участия в проекте, обучающиеся по направлениям подготовки «Агроинженерия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Природообустройство и водопользование», «Технология переработки сельхозпродукции», «Экономика».

Впервые проект был презентован в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области и запущен в работу в 2014 году. Площадкой для инновационного направления развития сельскохозяйственных отрядов была выбрана агрофирма «Бунятино», входящая в структуру холдинга «Дмитровские овощи».

Цель создания - развитие движения студенческих сельскохозяйственных отрядов на территории Московской области. Задачи: реализация программ практической подготовки студентов на инновационном предприятии, формирование специалиста аграрного профиля, обладающего комплексом профессиональных знаний и умений, реализация мероприятий, направленных на развитие формы социального партнерства сельхозтоваропроизводителя и вузов через деятельность студенческих сельскохозяйственных отрядов.

Отряд в период своей работы на предприятии будет не только выполнять производственную задачу, но и участвовать в общественно полезных, культурно-массовых и мероприятиях патриотической направленности. Например, планируется выезд с социальной акцией в детский дом, посещение Троице-Сергиевой лавры, кинологического центра, проведение спортивного турнира с командой наставников. Расходы на культурно-массовую работу студентов предприятие берет на себя.

В результате работы проекта «Деметра» планируется подготовить 15 специалистов сферы АПК, обладающих не только профессиональным набором умений, но и коммуникативными компетенциями будущего руководителя.