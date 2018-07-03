РИАМО - 3 июл. Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева во вторник пройдет расширенное заседание правительства региона, в котором, в том числе, примут участие руководители ведомств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Третьего июля в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.