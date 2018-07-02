РИАМО - 2 июл. Заказчикам и поставщикам столицы помогут разобраться с нововведениями, а также с теми изменениями, которые предстоят до конца года, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Опасаться нововведений на рынке закупок столицы не стоит, они призваны сделать участников контрактной системы более защищенными и расширить возможности представителей бизнеса в работе с государственными заказчиками. Чтобы переход был более комфортным и для заказчиков, и для поставщиков, запланирован комплекс обучающих мероприятий. В одних можно будет принять непосредственное участие и пообщаться с экспертами лично, в других можно участвовать непосредственно с рабочего места, то есть в режиме онлайн», – сказал Дегтев.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года все конкурентные способы закупок будут переведены в электронный вид. С 1 июля заказчики вправе самостоятельно принимать решение о формате проведения закупочной процедуры. Региональная система закупок ЕАИСТ технологически готова к новым форматам работы.

«Обучающие семинары будут носить сугубо прикладной характер. Важно, что в них будут принимать участие практики и представители электронных площадок, на которых непосредственно проходят закупочные процедуры. Адаптировать участников рынка к работе в новых условиях – наша совместная задача», – подчеркнул Дегтев.