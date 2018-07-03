РИАМО - 3 июл. В ночь со вторника на среду Московское центральное кольцо (МЦК) и столичная подземка будут работать до 03:00 в связи с проведением позднего матча чемпионата матча по футболу FIFA 2018.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии пройдет во вторник в Москве на стадионе «Спартак». Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Чтобы в столице болельщики успели вернуться домой после просмотра игры в фан-зоне на Воробьевых горах, в баре или в гостях, все станции метро и МЦК будут открыты до трех часов ночи.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.