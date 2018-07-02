РИАМО - 2 июл. Болельщики чемпионата мира по футболу смогут бесплатно посетить в Москве выставку «Три цвета правды», посвященную столетию гражданской войны в России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Замечательный шанс узнать больше об истории страны появился у болельщиков чемпионата мира по футболу в Москве.

«Вход на выставку «Три цвета правды» в Музее современной истории России с 3 июля и до конца турнира при предъявлении паспорта болельщика станет бесплатным. Проект посвящен столетию гражданской войны в России и подготовлен совместно с Государственным музейно-выставочным центром «Росизо» при содействии министерства культуры», – говорится в сообщении.

Это масштабная историко-документальная выставка, которая включает уникальные предметы из ведущих музеев и архивов страны. Она рассказывает об одной из самых трагических страниц в истории России, о главных противоборствующих силах – красных, белых, зеленых, об их идеалах и стремлениях. При подготовке выставки организаторы попытались отказаться от упрощенного, политизированного подхода и идеологической ангажированности.

Приказы, постановления, листовки, плакаты, документы, фотографии и кадры кинохроники того времени показывают катастрофу простых людей, попавших в эпицентр вооруженной борьбы различных политических сил. Важнейшую роль здесь играет рассказ о главных действующих лицах Гражданской войны – не только о лидерах движений, но и о тех, кто оказался в их тени.

«Для быстрого погружения организаторы создали мультимедийное пространство. Так, интерактивная карта помогает посетителю сориентироваться в главных событиях, а редкие фотографии и кадры кинохроник – попасть в эмоциональное поле начдива Чапаева, адмирала Колчака и батьки Махно», – уточняется в сообщении.

На выставке можно увидеть материалы Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного Русского музея, Российской национальной библиотеки, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Музея русской иконы, Государственной Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства. Экспозиция доступна с 30 мая по 9 сентября.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.