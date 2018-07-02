РИАМО – 2 июл. Подозреваемого в нападении на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана отчислили из вуза за неуспеваемость и неуплату обучения, сообщает в понедельник ТАСС.

Днем 29 июня на территории главного корпуса вуза подозреваемый ранил ножом в спину преподавателя, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый в нападении задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное применение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

«Подозреваемый, мужчина 1992 года рождения, в начале июня был отчислен из МГТУ имени Баумана за неуспеваемость и неуплату обучения», - говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее судим не был.