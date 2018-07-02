РИАМО - 2 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил одну треть нового состава региональной Общественной палаты, соответствующее распоряжение имеется в РИАМО.

«Утвердить прилагаемую одну треть состава Общественной палаты Московской области. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

В губернаторский список, в частности, вошли председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, председатель подмосковной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов, фермер Олег Сирота, ведущий новостей Первого канала Сергей Тугушев и другие.

Трехлетний срок полномочий действующего состава Общественной палаты Подмосковья истекает 9 сентября. Процедура формирования нового состава палаты стартовала в апреле. В этот раз для отбора будущих членов палаты созданы три разных списка кандидатов вместо одного общего.

Всего в новом составе Общественной палаты Московской области будет 99 человек. Из них 33 человека отбираются губернатором региона из списка кандидатов, выдвинутых федеральными или межрегиональными общественными организациями. Еще 33 члена ОП отбираются Мособлдумой из числа людей, представленных областными, региональными некоммерческими организациями и общественными организациями.

Отобранные из двух списков 66 человек – две трети нового состава ОП – выберут третью часть состава палаты. Срок полномочий нового состава Общественной палаты Московской области также составит три года.

Мособлдума утвердила треть нового состава региональной Общественной палаты на заседании 21 июня.