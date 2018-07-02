РИАМО – 2 июл. У пожилой женщины в деревне Сатино-Русское в Москве выкрали 300 тысяч долларов, которые она хранила в картонной коробке в подсобном помещении, сообщает в понедельник РИА Новости.

«Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома», — говорится в сообщении.

В краже подозревается уроженец Узбекистана, который 10 лет работал в этом доме разнорабочим. Следствие полагает, что подозреваемый сейчас находится за пределами России, возбуждено дело о краже в особо крупном размере.