РИАМО - 2 июл. В установившейся жаркий период в Москве на пляжах к проведению профилактической разъяснительной работы с отдыхающими на водных объектах привлекли более 40 пожарно-спасательных гарнизонов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«При температуре воздуха более 25 градусов к проведению профилактической разъяснительной работы с отдыхающими на водных объектах Москвы привлекаются 42 пожарно-спасательных гарнизона, а также пять спасательных расчетов общественных спасательных организаций», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью громкоговорителей пожарные будут напоминать жителям о соблюдении правил охраны жизни людей на водных объектах города Москвы.

Кроме того, каждый пожарно-спасательный автомобиль оборудован первичными средствами спасения на воде, а пожарные обучены способам оказания помощи терпящим бедствие. Маршруты патрулирования разработаны с учетом районов выезда пожарно-спасательных частей.