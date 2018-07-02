РИАМО - 2 июл. Специалисты ввели в график движение поездов на Замоскворецкой линии метро в Москве после произошедшего сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Ранее на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.
«Движение поездов на Замоскворецкой линии введено в график», – говорится в сообщении.
Движение поездов на Замоскворецкой линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 2 июля 2018 г.
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