РИАМО - 2 июл. Специалисты ввели в график движение поездов на Замоскворецкой линии метро в Москве после произошедшего сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на Замоскворецкой линии были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.

«Движение поездов на Замоскворецкой линии введено в график», – говорится в сообщении.