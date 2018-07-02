РИАМО – 2 июл. После исторического матча, позволившего России выйти в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, вратаря национальной сборной Игоря Акинфеева изобразили на иконе, сообщает Радио «Комсомольская правда».

«Икону Игоря кисти неизвестного автора на своей странице в Instagram опубликовал музыкант Сергей Шнуров. «Святому Игорю» он посвятил также стихотворение, в котором назвал победу чудом», - отмечается в материале.

В своем стихотворении Шнуров отметил, что «триумфатор Акинфеев» отбил мяч «ногою бога».

Однако в Русской православной церкви обожествление футболиста не поддержали. Протоиерей Дмитрий Смирнов попросил «не путать божий дар с яичницей», хотя признался, что голом тоже был впечатлен.

«Гол был гениальный, он войдет в анналы истории, но это всего лишь футбол. Есть вещи подороже, например, наша святыня. А это – некорректно, это безобразие (икона с Акинфеевым – ред.)!» - сказал протоиерей в эфире Радио «Комсомольская правда».

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».