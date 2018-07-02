РИАМО - 2 июл. Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена двигаются с задержкой из-за сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте, сбой произошел по техническим причинам.

Что делать, если человек упал на рельсы>>