РИАМО - 2 июл. Поезда на Замоскворецкой линии Московского метрополитена двигаются с задержкой из-за сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов», - говорится в сообщении.
Как уточняется в аккаунте, сбой произошел по техническим причинам.
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На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 2 июля 2018 г.
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